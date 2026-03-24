Banco BPM, Goldman Sachs ha una quota potenziale del 5,365%

(Teleborsa) - Goldman Sachs ha una partecipazione potenziale del 5,365% in Banco BPM . È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 17 marzo 2026.



In particolare, lo 0,274% sono diritti di voto riferibili ad azioni, lo 0,375% sono azioni oggetto di contratti di prestito titoli con possibilità di restituzione in qualsiasi momento senza data di scadenza, il 4,558% sono Call Option con date di scadenza comprese tra il 20/03/2026 ed il 18/12/2026; Put Option con date di scadenza comprese tra il 19/03/2026 ed il 17/12/2027, lo 0,158% sono Swap con date di scadenza comprese tra il 30/03/2026 ed il 10/03/2036; Call Option con date di scadenza comprese tra l'13/04/2026 ed il 23/04/2030; Future con date di scadenza comprese tra il 17/12/2027 ed il 15/12/2028; Put Option con data di scadenza il 18/12/2026.

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