Piazza Affari: rosso per Banco BPM

(Teleborsa) - Rosso per la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano , che sta segnando un calo del 2,04%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento del trend di Banco BPM rispetto al principale indice della Borsa di Milano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





La tendenza di breve di Banco BPM è in rafforzamento con area di resistenza vista a 12,08 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 11,96. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 12,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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