Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 2-apr
24.046 0,00%
Dow Jones 2-apr
46.505 0,00%
Londra 2-apr
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Francoforte 2-apr
23.168 0,00%

Piazza Affari: rosso per Banco BPM

Migliori e peggiori
Piazza Affari: rosso per Banco BPM
(Teleborsa) - Rosso per la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano, che sta segnando un calo del 2,04%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend di Banco BPM rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


La tendenza di breve di Banco BPM è in rafforzamento con area di resistenza vista a 12,08 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 11,96. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 12,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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