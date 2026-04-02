Piazza Affari: rosso per Banco BPM
(Teleborsa) - Rosso per la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano, che sta segnando un calo del 2,04%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend di Banco BPM rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
La tendenza di breve di Banco BPM è in rafforzamento con area di resistenza vista a 12,08 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 11,96. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 12,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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