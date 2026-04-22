Milano 21-apr
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Nasdaq 21-apr
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Dow Jones 21-apr
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Londra 21-apr
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Borsa: Andamento laterale per Shanghai (+0,07%)

L'Indice della Borsa di Shanghai prende il via a 4.085,08 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Shanghai (+0,07%)
Inizio di seduta fiacca per l'indice della Borsa cinese, che riporta un cauto +0,07%, a quota 4.085,08 in apertura.
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