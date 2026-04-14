Wells Fargo, primo trimestre in crescita grazie a ricavi da interessi e trading

(Teleborsa) - Wells Fargo , una delle più grandi banche statunitensi, ha chiuso il primo trimestre del 2026 con un utile netto pari a 5,25 miliardi di dollari, o 1,60 dollari per azione, in crescita rispetto ai 4,89 miliardi di dollari, o 1,39 dollari per azione, dell'anno precedente. I ricavi totali sono stati pari a 21,4 miliardi di dollari, in aumento dai 20,2 di un anno fa.



Il ricavi netti da interessi sono aumentati del 5% a 12,1 miliardi di dollari. I ricavi dai mercati sono saliti del 19% a 2,17 miliardi di dollari.



"Abbiamo riscontrato un impatto positivo continuo dagli investimenti che abbiamo effettuato, con un aumento del 15% dell'utile per azione, del 6% dei ricavi, dell'11% dei prestiti e del 7% dei depositi rispetto a un anno fa - ha commentato il CEO Charlie Scharf - La crescita dei ricavi è stata trainata da un aumento del 5% del margine di interesse netto e da un aumento dell'8% dei ricavi non da interessi. La performance creditizia è rimasta solida, con svalutazioni nette dei crediti stabili a 45 punti base. Abbiamo restituito 4 miliardi di dollari agli azionisti tramite il riacquisto di azioni ordinarie, continuando a operare con un significativo surplus di capitale".



"Nonostante la volatilità dei mercati, continuiamo a riscontrare una resilienza nell'economia sottostante e la salute finanziaria dei consumatori e delle imprese che serviamo rimane solida, anche se l'impatto dell'aumento dei prezzi del petrolio probabilmente impiegherà del tempo per manifestarsi", ha aggiunto.



(Foto: Nick Sarvari su Unsplash)

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