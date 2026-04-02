Digital Value, utile crolla a 12 milioni di euro nel 2025 dopo vicende giudiziarie

(Teleborsa) - Digital Value , società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo delle soluzioni e dei servizi ICT, ha chiuso il 2025 con ricavi netti consolidati pari a 640,3 milioni di euro. L’andamento dei ricavi consolidati è stato influenzato (-175,5 milioni rispetto all’esercizio precedente) dagli eventi di carattere giudiziario occorsi tra il 14 e il 15 ottobre 2024, che hanno interessato Massimo Rossi (ex Presidente e Amministratore Delegato ed ex Amministratore unico di Italware) e Digital Value stessa (oltre le sue partecipate Italware, ITD Solutions e Dimira) in aggiunta alla situazione di persistente incertezza del contesto macroeconomico e del settore di riferimento.



L’EBITDA si attesta a 62 milioni di euro, 9,7% (-29,8 milioni vs 2024.) L’EBIT si attesta a 26,4 milioni di euro, 4,1% (-30 milioni vs 2024). Il risultato netto totale è pari a 11,9 milioni di euro (-23,7 milioni vs 2024) di cui -1,6 milioni di pertinenza di terzi. L’Indebitamento finanziario netto risulta pari a disponibilità nette per 114,6 milioni di euro, in miglioramento di 120,4 milioni rispetto alla chiusura dell’esercizio precedente. Gli investimenti sono stati pari a 9,4 milioni di euro.



(Foto: Carrie Allen www.carrieallen.com on Unsplash)

Condividi

```