Avio, i gestori depositano liste di minoranza per rinnovo Cda e Collegio sindacale

(Teleborsa) - Amundi Asset Management SGR, Arca Fondi SGR, Eurizon Capital SGR, Fideuram Asset Management (Ireland), GreenWood Investors, Interfund Sicav, Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited, Mediolanum Gestione Fondi SGR, Mediolanum International Funds Limited, Symphonia SGR hanno depositato liste di minoranza di soli candidati indipendenti per il rinnovo del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di Avio previsto nella prossima assemblea ordinaria, convocata per il 28 aprile.



SGR e investitori istituzionali che hanno presentato le liste sono titolari di oltre il 2,5% delle azioni ordinarie della società.



La lista per il Cda è composta da Raffaele Cappiello, Steven Duncan Wood e Paola Leoni.



La lista per il collegio sindacale è composta da Vito di Battista quale Sindaco effettivo e Roberto Cassader quale Sindaco supplente.

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