Banca Popolare di Sondrio è diventata BPER: completata l'integrazione

(Teleborsa) - Da oggi è operativa l'integrazione di Banca Popolare di Sondrio in BPER Banca , a completamento del percorso avviato nel febbraio 2025 con il lancio dell'OPAS e proseguito nel luglio dello stesso anno con l'ingresso dell'istituto valtellinese nel perimetro del Gruppo. In poco più di dodici mesi si è completata l'integrazione sia societaria sia operativa.



Il Gruppo risultante conta circa 23.000 dipendenti, 2.000 filiali, 6 milioni di clienti e oltre 420 miliardi di euro di asset finanziari gestiti. La quota di mercato per numero di filiali è dell'11% a livello nazionale, con un presidio che sale al 18% in Lombardia, regione in cui l'integrazione con BPS rafforza ulteriormente la presenza territoriale. Il 58% della rete è concentrato nelle aree a maggiore densità produttiva del Paese.



L'operazione si inserisce in un percorso di crescita che in meno di un decennio ha trasformato BPER in uno dei principali gruppi bancari italiani, attraverso operazioni che hanno incluso Carife (2017), Unipol Banca (2019), oltre 600 filiali dall'operazione UBI-Intesa Sanpaolo (2020) e Carige (2022).



Con l'integrazione è operativa la nuova Direzione Regionale Lombardia Nord, con sede a Sondrio e affidata a Luca Romellini. La struttura coordina circa 200 sportelli articolati in 3 aree territoriali, 4 centri imprese e 3 centri private, con circa 1.000 dipendenti al servizio di oltre 350.000 clienti nei territori della Valtellina, Como, Lecco e Monza e Brianza.



L'AD di BPER Gianni Franco Papa ha dichiarato: "Il completamento dell'integrazione segna l'inizio di un nuovo capitolo e rappresenta l'incontro tra storie e territori: un progetto comune che ci porta in una nuova dimensione, valorizzando ulteriormente ciò che ci ha reso forti nel tempo. Uniamo scala e capacità industriale alla vicinanza a clienti e comunità, per accompagnarne la crescita."

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