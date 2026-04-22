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Eurozona: si concentrano le vendite sull'EURO STOXX Automobiles & Parts

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: si concentrano le vendite sull'EURO STOXX Automobiles & Parts
Giornata negativa per l'indice europeo del settore auto e ricambi, che continua la seduta a 462,84 punti, in calo dello 0,97%.
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