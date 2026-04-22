Ferrari, l'elettrica Luce potrebbe costare 550mila euro

Equita: scelta di esclusività coerente con il marchio.

(Teleborsa) - Il primo modello completamente elettrico di Ferrari potrebbe avere un prezzo di listino di circa 550.000 euro. È quanto ha riportato Bloomberg, senza citare la fonte, precisando che la cifra è ancora soggetta a una variazione di +/-10%. Ferrari non ha fornito alcuna indicazione ufficiale né sul prezzo né sui potenziali volumi.



Il dato, se confermato, sarebbe del 10% superiore alla prima indicazione riportata da Reuters nel giugno 2024 e rappresenterebbe un posizionamento nettamente sopra la media del portafoglio: il prezzo medio di gruppo nel 2025 si attestava a circa 440.000 euro, calcolato sul fatturato generato da vendite e ricambi. In altri termini, la Luce costerebbe oltre il 25% in più rispetto alla media attuale della gamma.



Equita ha commentato che il prezzo, qualora confermato, avvalorerebbe la tesi che la Luce – pur trattandosi di un modello "range", ovvero con autonomia estesa – si posizionerà su fasce di prezzo elevate con volumi non elevati. Si tratterebbe dunque di una scelta deliberata di esclusività piuttosto che di un'auto destinata a volumi di massa, coerente con il posizionamento ultra-premium del marchio anche nella transizione all'elettrico.



La vettura sarà presentata ufficialmente il 26 maggio a Roma, con le prime consegne attese nel quarto trimestre 2026. Ad oggi la casa di Maranello non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali né sul prezzo né sulle previsioni di volumi, lasciando aperta ogni ipotesi in attesa dell'evento di lancio.

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