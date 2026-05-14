Francoforte: brillante l'andamento di Siemens Energy

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il leader delle energie rinnovabili , in guadagno dell'1,88% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX , evidenzia un rallentamento del trend di Siemens Energy rispetto all' indice della Borsa di Francoforte , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 185,9 Euro a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 176,9 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento di Siemens Energy è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 185,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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