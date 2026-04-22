Francoforte: nuovo spunto rialzista per Siemens Energy
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il leader delle energie rinnovabili, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,10%.
Lo scenario su base settimanale di Siemens Energy rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 171,5 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 169,7. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 169,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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