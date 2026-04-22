Luisa Beccaria presenta "Poetic Living" alla Milano Design week 2026

(Teleborsa) - In occasione della Design Week e del Fuorisalone, Luisa Beccaria presenta "Poetic Living", un nuovo progetto che segna l’evoluzione naturale della maison verso il mondo delle branded residences e del lifestyle contemporaneo.



Da sempre espressione di un’estetica raffinata, romantica e riconoscibile, il brand amplia il proprio universo creativo posizionandosi come interprete di uno stile di vita completo, capace di tradurre i propri codici distintivi non solo nella moda, ma anche nell’abitare e nella progettazione degli spazi.



Questo percorso affonda le sue radici nel primo importante progetto di interior e architettura, culminato nel restauro del Feudo del Castelluccio, nel cuore della Sicilia, insieme alle ville immerse nell’Oasi di Vendicari. Luoghi iconici che rappresentano le prime declinazioni concrete di una visione in cui paesaggio, architettura e atmosfera dialogano con l’identità della maison.



Con "Poetic Living", Luisa Beccaria compie oggi un ulteriore passo, estendendo la propria visione al settore real estate: ville, residenze e grattacieli, così come spazi verdi e giardini, vengono reinterpretati secondo un linguaggio estetico fatto di leggerezza, poesia e armonia. Un approccio che unisce funzionalità e bellezza, dando vita a luoghi pensati per essere vissuti come esperienze sensoriali e immersive.



Il progetto viene presentato nel cuore di Brera, all’interno della storica maison Luisa Beccaria, spazio simbolico che incarna perfettamente l’evoluzione e l’identità del brand.



Parallelamente, nel nuovo showroom di Via Medici, la maison svela un’installazione dedicata all’arte della tavola: un racconto visivo e sensoriale in cui la mise en place diventa espressione di stile e poesia, trasformando la quotidianità in un gesto estetico.



A completare l’esperienza, le fotografie dell’artista Anne de Carbuccia, esposte nelle vetrine dello showroom, dialogano con l’universo Luisa Beccaria, creando un connubio tra arte, design e femminilità. Un racconto immersivo che celebra la bellezza come esperienza totale, capace di attraversare moda, spazio e immaginazione.

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