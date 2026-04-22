Moncler, Barclays conferma raccomandazione e target price dopo "ottimo" fatturato trimestrale

(Teleborsa) - Barclays
ha confermato
la raccomandazione Overweight e il prezzo obiettivo di 62 euro sul titolo Moncler
.
Gli analisti scrivono che la nota maison del lusso ha chiuso il primo trimestre del 2026 con un fatturato
di gruppo in crescita del 12% a cambi costanti a 881 milioni, contro il consenso del 7%. Le vendite al dettaglio di Moncler sono cresciute del 14% a cambi costanti, superando il consenso dell'8%. A differenza dei concorrenti, il marchio è stato meno colpito dal Medio Oriente e ha registrato un solido trend in Asia
(in crescita del 22%), trainato da Cina e Corea del Sud. Anche il marchio Stone Island ha superato le aspettative, con un incremento dell'11% a parità di tassi di cambio, contro un calo previsto del 7%.
Tra gli spunti della conference call: quanto al tasso di abbandono
, il management ha segnalato che marzo è stato più debole a causa dei flussi turistici più deboli, soprattutto in Europa. Il segmento asiatico
è rimasto positivo, seppur leggermente più debole, riflettendo principalmente lo slancio post-Capodanno cinese. A differenza dei concorrenti, il segmento mediorientale
(meno del 2% del business) ha avuto un impatto trascurabile nel primo trimestre. Barclays ricorda che il secondo e il terzo trimestre hanno un contributo inferiore alle vendite di Moncler, ma il CFO ha ribadito che Moncler si è impegnata maggiormente a promuovere la collezione primavera/estate
quest'anno e che l'obiettivo a lungo termine
di diventare un marchio presente tutto l'anno
rimane invariato.
Le previsioni per il 2026
sono rimaste invariate
, con il management che prevede un contributo positivo in termini di spazio MSD per il marchio Moncler. Si prevede che le vendite all'ingrosso rimarranno sostanzialmente stabili nell'anno fiscale 2026 per entrambi i marchi, con un primo semestre migliore del secondo per Stone Island. Le fluttuazioni valutarie dovrebbero incidere negativamente sul fatturato per il 3-4% in base ai tassi di cambio attuali.