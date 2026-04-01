STAR7, azionisti di riferimento cedono il controllo ad Argos Fund

Dopo il closing al via OPA finalizza al delisting a 11,90 euro per azione

(Teleborsa) - Dante S.r.l. e STAR AG, azionisti di riferimento di STAR7 - società che fornisce una gamma integrata di servizi dedicati all’informazione di

prodotto, dal supporto all’ingegneria di prodotto e di processo, alla creazione e gestione di contenuti tecnici e di marketing - cederanno le proprie partecipazioni, pari complessivamente al 75,0% del capitale sociale di STAR7, a un veicolo societario facente capo ad Argos Fund.



Gli azionisti di riferimento reinvestiranno parte dei proventi derivanti dall’operazione nella nuova iniziativa, confermando il proprio impegno nel progetto industriale di lungo termine di STAR7.



Lorenzo Mondo è confermato nel ruolo di CEO per guidare la nuova fase di crescita di STAR7, sostenuta da investimenti in innovazione tecnologica e nell’integrazione dell’Intelligenza Artificiale nei servizi e nei processi del Gruppo.



A valle del closing dell’operazione, sarà promossa un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria finalizzata al delisting di STAR7 da Euronext Growth Milan, ad un prezzo di 11,90 euro per azione, che riflette un premio pari a circa il 50% rispetto alla media ponderata dei prezzi degli ultimi 6 mesi.



Il closing dell’operazione è subordinato all’avveramento di consuete condizioni sospensive, tra cui l’ottenimento delle autorizzazioni ai sensi della normativa applicabile in materia di Antitrust e della normativa Golden Power da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana.



L'Ad Lorenzo Mondo ha dichiarato: "L'accordo con Argos segna l'inizio di un nuovo, ambizioso capitolo per STAR7 e rappresenta, al tempo stesso, il riconoscimento del percorso industriale realizzato negli anni. Abbiamo costruito una realtà solida e distintiva

nell’ambito dell'informazione di prodotto, fondata su competenze specialistiche, qualità esecutiva e prossimità ai clienti; oggi, con il supporto di un partner globale come Argos, potremo accelerare ulteriormente il nostro percorso di crescita, investendo nell’evoluzione dell’offerta, nell’innovazione tecnologica e nell’integrazione dell’Intelligenza Artificiale nei nostri processi e servizi. Il mio reinvestimento, insieme a quello degli altri soci di minoranza, riflette la totale fiducia nel potenziale di STAR7 e nella capacità del Gruppo di continuare a creare valore per clienti, persone e partner. Ringrazio i soci storici per il contributo dato a questo percorso e accolgo con entusiasmo questa partnership che ci darà la forza finanziaria per accelerare la nostra strategia di 'Buy & Build' a livello internazionale."





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