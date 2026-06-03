Macy's, trimestrale e guidance 2026 rivista al rialzo spingono il titolo

(Teleborsa) - In denaro nel pre-market di Wall Street la azioni di Macy's dopo la pubblicazione dei risultati trimestrali sopra le attese e la revisione al rialzo della guidance per l'intero 2026 rispetto a quella fornita lo scorso marzo.



Il grande magazzino statunitense ha registrato un utile per azione rettificato di 0,13 dollari per il primo trimestre conclusosi a maggio 2026, superando la stima degli analisti di 0,03 dollari di ben 0,10 dollari. Le vendite nette sono aumentate dell’1,8% a 4,70 miliardi, superando la stima di consenso di 4,61 miliardi.



Le vendite comparabili dei tre marchi del gruppo — Macy’s, Bloomingdale’s e Bluemercury — sono aumentate del 3%, segnando la migliore performance del primo trimestre degli ultimi quattro anni. Bloomingdale’s ha guidato il gruppo con un incremento delle vendite comparabili del 10,2%, il settimo trimestre consecutivo di crescita e un risultato record per il brand nel primo trimestre. Bluemercury ha registrato un aumento delle vendite comparabili del 6,4%, mentre le vendite comparabili di Macy’s sono cresciute dell’1,6%, con i suoi 200 punti vendita del programma Reimagine in rialzo del 2,4%.



Il margine lordo si è attestato al 38,9%, in calo di 30 punti base, sebbene la società abbia precisato che, escludendo l’impatto di 30 punti base dei dazi doganali, il margine sarebbe rimasto invariato rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’EBITDA rettificato è stato di 290,00 milioni, pari al 5,9% dei ricavi totali, rispetto ai 304,00 milioni, ovvero il 6,3%, dello stesso periodo dell’anno precedente.



“Abbiamo iniziato l'anno alla grande, superando le aspettative per il quinto trimestre consecutivo, grazie al continuo slancio della nostra strategia 'Bold New Chapter'”, ha dichiarato il presidente e Ad Tony Spring.



Per l’intero 2026, Macy’s ha alzato le previsioni sulle vendite nette a un intervallo compreso tra 21,50 miliardi e 21,75 miliardi, rispetto al precedente range di 21,40 - 21,65 miliardi, e ha migliorato la guidance sulla crescita delle vendite comparabili portandola a un intervallo tra +0,5% e +1,2%, rispetto al precedente range tra -0,5% e +0,5%. La guidance sull’utile per azione diluito rettificato è stata alzata a un range tra 2 e 2,20 dollari, rispetto al precedente intervallo di 1,90-2,10 dollari, includendo il consenso degli analisti di 2,10 dollari. Confermata invece la previsione sul margine EBITDA rettificato al 7,7%-7,9% dei ricavi totali.





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