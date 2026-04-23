Milano 14:12
47.843 +0,12%
Nasdaq 22-apr
26.937 0,00%
Dow Jones 22-apr
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Londra 14:12
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Francoforte 14:12
24.179 -0,06%

Amsterdam: andamento negativo per ArcelorMittal

Migliori e peggiori, In breve
Amsterdam: andamento negativo per ArcelorMittal
Seduta in ribasso per il produttore di acciaio, che mostra un decremento del 2,26%.
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