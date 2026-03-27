Bellini Nautica passa in utile nel 2025, valore produzione balza a 29 milioni

(Teleborsa) - Bellini Nautica , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della nautica di lusso, ha comunicato che il Valore della Produzione consolidato al 31 dicembre 2025 è pari a 29 milioni di euro (+39,2% vs 31/12/2024, pari a 20,8 milioni). Il valore include le "Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti" pari a 4.482 milioni (vs 543 mila al 31/12/2024) e gli "Altri ricavi e proventi" pari a 656 mila (vs 261 mila al 31/12/2024).



L'EBITDA passa a 1,7 milioni di euro nel 2025 (+35,2%) e l'EBITDA Margin dal 6,1% al 5,9%. L'incremento di EBITDA in valore assoluto risulta principalmente riconducibile all'incremento del Valore della Produzione dato dalla spinta del comparto di Bellini Yacht, volano di crescita del Gruppo. Il Risultato Netto consolidato d'esercizio è pari a 96 mila euro positivi (vs 161 mila euro negativi al 31/12/2024). Al 31 dicembre 2025, l'Indebitamento Finanziario Netto ammonta a 5,2 milioni di euro (vs 5,1 milioni al 31/12/2024).



"I risultati del 2025 ci consegnano un gruppo più solido, più redditizio e con una visibilità sul futuro che non avevamo mai avuto prima - ha commentato l'AD Battista Bellini - Bellini Yacht è il cuore di questa trasformazione: i fondamentali della controllata superano le previsioni e la sua crescente riconoscibilità internazionale ci conferma che stiamo costruendo qualcosa di duraturo. L'ingresso in backlog delle prime unità Astor 58 e dei successivi modelli della gamma aprono un capitolo nuovo per il Gruppo".



Al 27 marzo 2026, il Portafoglio Ordini consolidato di Gruppo si attesta a 23,7 milioni di euro.





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