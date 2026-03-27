Eventi e scadenze del 27 marzo 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Venerdì 27/03/2026

Appuntamenti:

MCE - Mostra Convegno Expocomfort 2026 - Fiera Milano - Piattaforma mondiale di business per le aziende del settore HVAC+R, energie rinnovabili, efficienza energetica e gestione dell'acqua, con oltre 1.800 espositori e un fitto programma di convegni ed eventi. Il tema centrale "Energy is Evolving" focalizza su tecnologia, sostenibilità e digitalizzazione, con approfondimenti su Industry, Digitalization e Water (da martedì 24/03/2026 a venerdì 27/03/2026)

G7 - Riunione dei Ministri degli Esteri - Abbazia di Vaux-de-Cernay - Riunione dei Ministri degli Esteri del G7 organizzata dalla Presidenza francese. È prevista la partecipazione del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani (da giovedì 26/03/2026 a venerdì 27/03/2026)

63° Congresso nazionale UNGDCEC - Mostra d’Oltremare, Napoli - 63° Congresso dell'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili al quale parteciperanno oltre mille professionisti da tutta Italia. "Prova d’intesa" è il claim dell'edizione 2026. Il convegno è organizzato da UNGDCEC con Fondazione Centro Studi UNGDCEC e IUYA. Parteciperanno, tra gli altri, il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, e il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone (da giovedì 26/03/2026 a venerdì 27/03/2026)

UE - Consiglio "Affari esteri" (Commercio) - Il Consiglio si terrà a margine della 14ª conferenza ministeriale (CM14) dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) a Yaoundé, Camerun. I ministri del Commercio punteranno all'approvazione di conclusioni sia all'inizio che alla fine della conferenza e all'adozione di una decisione sulla posizione da adottare a nome dell'UE alla conferenza (da giovedì 26/03/2026 a domenica 29/03/2026)

14ª WTO Ministerial Conference (MC14) (Conferenza ministeriale OMC) - Yaoundé, (Cameroon) - Ministri di tutto il mondo parteciperanno alla Conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio per discutere le sfide e le opportunità che il sistema commerciale multilaterale si trova ad affrontare e per adottare misure in merito al futuro lavoro dell'OMC. La Conferenza sarà presieduta da Luc Magloire Mbarga Atangana, Ministro del Commercio del Camerun (da giovedì 26/03/2026 a domenica 29/03/2026)

UE - Eurogruppo - Riunione dell'Eurogruppo in videoconferenza

Banca d'Italia - Banche e istituzioni finanziarie: articolazione territoriale; Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Banche e istituzioni finanziarie: condizioni e rischiosità del credito per settori e territori; Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori

The European House - Ambrosetti - "Lo Scenario dell’Economia e della Finanza" - Villa d'Este, Cernobbio - La 37ª edizione del workshop organizzato da TEHA Group sugli scenari economici e finanziari (realtà, nuove tendenze e prospettive future di carattere congiunturale e strutturale, aree di possibili crisi - in Italia, in Europa e nel mondo), riunirà alcuni tra i massimi responsabili delle più importanti realtà industriali, di servizi e delle principali istituzioni politiche, economiche e finanziarie (da venerdì 27/03/2026 a sabato 28/03/2026)

09:30 - ANSFISA - "Sicurezza e tutela delle infrastrutture sul territorio" - Fortezza del Priamar – Sala della Sibilla di Savona - All'incontro, promosso da ANSFISA in collaborazione con RemTech Expo, parteciperanno rappresentati delle istituzioni e del territorio, amministratori, gestori e operatori del settore per confrontarsi sugli interventi di mitigazione del rischio e tutela del territorio. Durante l'evento sarà presentato il "Libro Bianco sul dissesto idrogeologico e le infrastrutture di trasporto". Prevista la presenza del Viceministro Edoardo Rixi

11:15 - Attività di Governo - Ministro Urso - Noventa Vicentina - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, partecipa alla quinta edizione della Scuola dei Mestieri, l'academy interna del Gruppo OTB, nell'ambito delle celebrazioni della Giornata Nazionale del Made in Italy

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta medio-lungo; Regolamento BTP Short - BTP€i

Aziende:

Arterra Bioscience - CDA: Bilancio

Bellini Nautica - CDA: Bilancio

Circle - CDA: Bilancio

Copernico - CDA: Bilancio

Deodato.Gallery - CDA: Bilancio

Destination Italia - CDA: Bilancio

Ediliziacrobatica - CDA: Bilancio

Eles - CDA: Bilancio

Energy - CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio di esercizio e del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2025

Esautomotion - CDA: Bilancio

Iniziative Bresciane - CDA: Bilancio

Italian Wine Brands - CDA: Bilancio

Magis - CDA: Bilancio

Marzocchi Pompe - CDA: Bilancio

Philogen - CDA: Bilancio

Riba Mundo Tecnologia - CDA: Bilancio

Saccheria F.Lli Franceschetti - CDA: Bilancio

Siav - Appuntamento: Conference call con il mercato per la presentazione dei dati consolidati del Gruppo - ore 11.00

Smart Capital - CDA: Bilancio

Soges Group - CDA: Bilancio

Telmes - CDA: Bilancio

Tradelab - CDA: Bilancio

Vimi Fasteners - CDA: Bilancio

Yakkyo - CDA: Bilancio

Yolo Group - CDA: Bilancio





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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