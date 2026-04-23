Milano 9:35
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Nasdaq 22-apr
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Dow Jones 22-apr
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Londra 9:35
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Borsa: Andamento laterale per Parigi (0%)

Il CAC40 prende il via a 8.156,08 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Parigi (0%)
Inizio di seduta fiacca per l'indice di Parigi, che riporta un cauto 0%, a quota 8.156,08 in apertura.
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