Moncler, ok da soci a bilancio e dividendo di 1,40 euro. Eletto collegio sindacale

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Moncler , gruppo del lusso italiano quotato su Euronext Milan, ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2025 e deliberato la distribuzione di un dividendo unitario lordo pari a 1,40 euro per azione per complessivi 380.237.620 euro, fermo restando l'effettivo numero di azioni legittimate al pagamento da determinarsi in data 19 maggio 2026. La data di stacco della cedola sarà il 18 maggio 2026, con pagamento il 20 maggio 2026.



I soci hanno anche approvato la prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, approvato una nuova autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, approvato il Piano di Performance Shares 2026 e il Piano di Restricted Shares 2026.



L'assemblea ha nominato il Collegio Sindacale per il triennio 2026-2028: Sonia Ferrero, in qualità di Presidente; Carolyn Dittmeier e Antonio Ricci, in qualità di Sindaci Effettivi; nonché Lorenzo Mauro Banfi e Gianluca Settepani, in qualità di Sindaci supplenti.



Infine, ha confermato Bartolomeo Rongone nella carica di amministratore fino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, quindi, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che terminerà il 31 dicembre 2027.

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