KME, firmato accordo definitivo con Paragon per riacquisto del controllo di Cunova

(Teleborsa) - KME Group , holding di partecipazioni diversificate quotata su Euronex Milan, ha comunicato che la propria controllata KME ha firmato il contratto definitivo con Paragon per il riacquisto della partecipazione del 55% da quest'ultimo detenuta indirettamente in Cunova, nella quale KME detiene attualmente una partecipazione del 45%.



L'accordo rappresenta l'ultimo step della più complessa operazione già annunciata a dicembre, che include la partnership con una società affiliata di Apollo Global Management, e finalizzata alla creazione di un operatore industriale leader e pienamente integrato nel settore dei prodotti speciali in rame mission critical.



L'accordo con Paragon prevede un corrispettivo di 43,5 milioni di euro da corrispondersi in cash al closing, oltre a preferred equity con un prezzo minimo di riacquisto di 52 milioni di euro, in caso di vendita. Si prevede che, previa autorizzazione da parte delle autorità competenti, il completamento dell'intera operazione possa avvenire entro la prima metà del 2026.

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