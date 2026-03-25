KME, accordo con Apollo per operazione Cunova e rinvio del bilancio 2025

(Teleborsa) - KME SE, controllata del gruppo KME , ha siglato accordi definitivi con un'affiliata di Apollo Global Management per un finanziamento complessivo di 300 milioni di euro. Tali risorse sono destinate a sostenere il riacquisto della partecipazione in Cunova GmbH da Paragon (di cui KME detiene attualmente il 45%) e il rifinanziamento del debito esistente di 170 milioni di euro.



L’operazione, che prevede la creazione del "New Cunova Group" tramite l'integrazione del business aerospaziale e degli asset di fonderia di KME Germany, ha un valore totale per KME di circa 250 milioni di euro. Il valore netto generato per la società è stimato tra i 180 e i 200 milioni di euro. Il closing è atteso entro la prima metà del 2026, subordinatamente alle autorizzazioni delle autorità competenti.



In parallelo, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di rinviare l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, avvalendosi del termine di 180 giorni previsto dal Codice Civile. Il differimento è necessario proprio per riflettere nell'informativa finanziaria gli esiti del perfezionamento delle operazioni straordinarie in corso.



Il nuovo calendario prevede la riunione del CdA per il progetto di bilancio nella seconda metà di aprile 2026, con l'Assemblea degli Azionisti da tenersi entro il 10 giugno 2026. Resta confermato al 17 settembre 2026 il CdA per la Relazione Semestrale.

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