Londra: in calo RELX

(Teleborsa) - Rosso per il fornitore globale di informazioni e analisi per clienti professionali e commerciali , che sta segnando un calo del 2,67%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di RELX rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario di RELX che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 22,84 sterline. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 23,22. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 22,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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