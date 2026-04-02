Usa, stoccaggi gas in aumento nell'ultima settimana

(Teleborsa) - Salgono, ma meno delle attese, gli stoccaggi settimanali di gas negli USA. Secondo l'Energy Information Administration (EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas nella settimana terminata il 27 marzo 2026 sono risultati in salita di 36 BCF (billion cubic feet).



Il dato evidenzia un aumento minore rispetto a quello prospettato dal consensus (+38 BCF). La settimana precedente si era registrato un decremento di 54 BCF.



Le scorte totali si sono dunque portate a 1.865 miliardi di piedi cubici, risultando in aumento del 5,4% rispetto a un anno fa (quando erano pari a 1.769) e del 3% in più rispetto alla media degli ultimi cinque anni di 1.811 BCF.

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