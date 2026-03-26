Usa, stoccaggi gas in calo nell'ultima settimana

Nella settimana terminata il 20 marzo 2026

(Teleborsa) - Scendono oltre le attese gli stoccaggi settimanali di gas negli USA. Secondo l'Energy Information Administration (EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas nella settimana terminata il 20 marzo 2026 sono risultati in calo di 54 BCF (billion cubic feet).



Il dato evidenzia un calo maggiore rispetto a quello prospettato dal consensus (-49 BCF). La settimana precedente si era registrato un incremento di 35 BCF.



Le scorte totali si sono dunque portate a 1.829 miliardi di piedi cubici, risultando in aumento del 5,2% rispetto a un anno fa (quando erano pari a 1.739) e dello 0,8% in più rispetto alla media degli ultimi cinque anni di 1.815 BCF.

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