Trump: dragamine stanno bonificando Stretto di Hormuz, attività sarà intensificata

(Teleborsa) - "Ho ordinato alla Marina degli Stati Uniti di sparare e distruggere qualsiasi imbarcazione, anche piccola (tutte le loro navi da guerra, ben 159, sono sul fondo del mare), che stia posizionando mine nelle acque dello Stretto di Hormuz". Lo ha scritto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sul suo profilo social Truth. "Non ci deve essere alcuna esitazione", ha aggiunto.



Trump ha spiegato che "i nostri dragamine stanno bonificando lo Stretto proprio ora. Ordino pertanto che tale attività continui, ma a un livello triplicato".

Condividi

```