Wall Street in rosso con impasse USA-Iran e focus su trimestrali

(Teleborsa) - Seduta in ribasso a Wall Street
, in attesa di nuovi sviluppi in Medio Oriente
e mentre continua la stagione delle trimestrali
. Donald Trump ha detto che i dragamine statunitense "stanno bonificando lo Stretto proprio ora" e di aver ordinato "che tale attività continui, ma a un livello triplicato".
Sul fronte energetico
, il Brent si mantiene sopra quota 100 dollari al barile, in quanto i colloqui tra Stati Uniti e Iran per la riapertura dello Stretto di Hormuz sembrano non essere ancora iniziati, con le due parti ancora distanti. La scorsa settimana gli Stati Uniti hanno mantenuto il ritmo di vendita delle riserve strategiche a 600.000 barili al giorno, un livello ancora ben al di sotto dei picchi di vendita previsti del 2022.
Per quanto riguarda i dati macroeconomici
, le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione statali sono aumentate
di 6.000 unità la settimana scorsa negli Stati Uniti, raggiungendo le 214.000 unità, secondo quanto comunicato giovedì dal Dipartimento del Lavoro. Gli analisti si aspettavano un dato pari a 211 mila.
Tra chi ha rilasciato i conti prima della campanella
, Blackstone
ha comunicato che l'utile del primo trimestre ha superato le aspettative del mercato, con il patrimonio totale in gestione balzato del 12% a circa 1.300 miliardi di dollari; American Express
ha superato le aspettative per quanto riguarda gli utili del primo trimestre e confermato la sua guidance per il 2026; Honeywell
ha previsto un ricavi per il secondo trimestre inferiore alle attese a causa delle interruzioni causate dalla guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran; American Airlines
ha tagliato
le sue previsioni di profitto per il 2026, a causa dei costi elevati del carburante per aerei.
Guardando ai principali indici di Wall Street
, il Dow Jones
sta lasciando sul parterre lo 0,43%; sulla stessa linea, si muove al ribasso l'S&P-500
, che perde lo 0,21%, scambiando a 7.123 punti. Leggermente negativo il Nasdaq 100
(-0,2%); con analoga direzione, in lieve ribasso l'S&P 100
(-0,33%).