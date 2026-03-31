Valtecne, utile 2025 in calo a 3,3 milioni appesantito da ammortamenti

(Teleborsa) - Valtecne , società specializzata nella meccanica di alta precisione, quotata su Euromnext Growth Milan, ha chiuso l'esercizio 2025 con un utile netto pari a 3,3 milioni di euro, in diminuzione del 31% rispetto ai 4,8 milioni del 2024, per effetto dei rilevanti ammortamenti legati all’avviamento dell’acquisizione di Utilità.



I ricavi di vendita sono pari a 35,7 milioni, in calo del 3,3% rispetto ai 36,9 milioni nell’esercizio pro-forma 2024. Quasi tre quarti del giro d’affari consolidato proviene dal mercato medicale, un dato rilevante e pienamente coerente con la strategia del Gruppo. I ricavi generati dalla business line Medicale sono pari a 26,2 milioni, in diminuzione del 2,1%, mentre i ricavi generati dalla business line Industriale sono pari a 9,5 milioni, in diminuzione del 6,5%.



L'EBITDA si attesta a 8,1 milioni, in diminuzione del 4,1% rispetto all’esercizio 2024. L'EBITDA Margin è passato dal 23,1% dell’esercizio 2024 al 21,7% dell’esercizio 2025. L’EBITDA Adjusted è pari a 9,7 milioni con una diminuzione del -4,4%.



L'Indebitamento Finanziario Netto al 31 dicembre 2025 è pari a -1,8 milioni (cash positive), rispetto a debito netto di € 0,5 milioni al 31 dicembre 2024. Anche l’Indebitamento Finanziario Netto Adjusted è notevolmente migliorato nel corso dell’esercizio, passando dal debito netto di 3,7 milioni del 31 dicembre 2024 pro forma alla cassa netta di 0,06 milioni di euro del bilancio consolidato di esercizio al 31 dicembre 2025.

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