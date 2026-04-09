Vinted, l'utile scende a 62 milioni di euro nel 2025 con l'aumento degli investimenti

(Teleborsa) - Vinted, il principale mercato C2C di seconda mano in Europa focalizzato sulla moda, ha reso noto che i suoi membri hanno scambiato beni per un gross merchandise value (GMV) di 10,8 miliardi di euro nel 2025 (in crescita del 47% su base annua), generando 1,1 miliardi di euro di fatturato in tutte le sue attività (+38% su base annua).



Il gruppo ha registrato un EBITDA rettificato di 151 milioni di euro, in calo del 5% su base annua, e un utile netto di 62 milioni di euro, in calo del 19% su base annua. La riduzione degli utili è dovuta agli investimenti di Vinted per la crescita nel mercato tedesco, all'espansione delle categorie del Vinted Marketplace, all'estensione dei servizi di spedizione di Vinted Go a Portogallo e Spagna e al lancio del portafoglio digitale Vinted Pay. Il free cash flow è stato di 137 milioni di euro, in crescita del 36% rispetto al 2024.



In particolare, nel 2025 Vinted ha invertito con successo le proprie performance in Germania. Il 2025 ha segnato anche un'ulteriore espansione geografica, con il lancio di Vinted in Lettonia, Estonia e Slovenia, rafforzando la sua presenza europea.



"Per rendere l'acquisto di seconda mano la prima scelta, sappiamo cosa dobbiamo fare: dobbiamo essere i più efficienti in termini di costi, i più affidabili e facili da usare - ha detto il CEO Thomas Plantenga - Pertanto, dobbiamo costruire un ecosistema per il commercio C2C di seconda mano che massimizzi il valore per i membri al minor costo possibile. Lo facciamo investendo in tecnologia per avere un impatto scalabile a lungo termine. Ecco perché stiamo migliorando il nostro prodotto, investendo in sicurezza e assistenza ai membri, rafforzando al contempo le infrastrutture che alimentano il marketplace: spedizioni e pagamenti".

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