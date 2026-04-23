Warner Bros, azionisti approvano fusione da 110 miliardi di dollari con Paramount

(Teleborsa) - Gli azionisti di Warner Bros. Discovery hanno approvato la proposta di fusione da 110 miliardi di dollari con Paramount Skydance .



"Apprezziamo il supporto e la fiducia che i nostri azionisti ci hanno accordato per valorizzare appieno il nostro portfolio di intrattenimento di livello mondiale - ha dichiarato Samuel A. Di Piazza, Jr., presidente di Warner Bros. Discovery - Con Paramount, non vediamo l'ora di creare una società combinata eccezionale che amplierà la scelta per i consumatori e porterà benefici alla comunità globale dei talenti creativi".



"Negli ultimi quattro anni, i nostri team hanno trasformato Warner Bros. Discovery e riportato l'azienda ai vertici del settore - ha affermato David Zaslav, CEO di Warner Bros. Discovery - L'approvazione odierna da parte degli azionisti rappresenta un'altra tappa fondamentale verso il completamento di questa storica operazione, che genererà un valore eccezionale per i nostri azionisti. Continueremo a collaborare con Paramount per completare le fasi rimanenti di questo processo, che darà vita a una società leader nel settore dei media e dell'intrattenimento di nuova generazione".



Sulla base del conteggio preliminare dei voti, gli azionisti di WBD hanno votato a stragrande maggioranza a favore dell'adozione dell'accordo di fusione con Paramount. Il perfezionamento dell'operazione è previsto per il terzo trimestre del 2026.







(Foto: Christian Joudrey su Unsplash)

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