Airbus consegna il primo A321XLR ad Air Canada

(Teleborsa) - È stato consegnato il primo dei 30 Airbus A321XLR destinati ad Air Canada, la compagnia di bandiera canadese. L'aeromobile, in leasing da SMBC Aviation Capital, segna un passo importante nella strategia di rinnovamento della flotta della compagnia, consentendole di colmare il divario operativo tra i voli a corto raggio effettuati con aeromobili a corridoio singolo e quelli a lungo raggio operati con aeromobili widebody.



Equipaggiato con motori Pratt & Whitney GTF, l'A321XLR di Air Canada presenta una raffinata configurazione a due cabine progettata per offrire il massimo comfort sui voli transcontinentali e transatlantici.



L'A321XLR rappresenta l'evoluzione più avanzata della Famiglia A320neo di Airbus , rispondendo alle esigenze del mercato in termini di maggiore autonomia e capacità di carico, e creando ulteriore valore per le compagnie aeree. Offre un'autonomia senza precedenti fino a 4.700 miglia nautiche e una riduzione del consumo di carburante per posto del 30% rispetto agli aeromobili concorrenti della generazione precedente, oltre a minori emissioni di NOx e livelli di rumorosità ridotti. A fine marzo 2026, Airbus aveva registrato oltre 500 ordini per questo modello.

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