Amsterdam: performance negativa per ArcelorMittal

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di acciaio , che presenta una flessione del 2,90% sui valori precedenti.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del CAC40 , ad evidenza del fatto che il movimento di ArcelorMittal subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 50,77 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 49,97. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 49,65.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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