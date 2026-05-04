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Amsterdam: andamento rialzista per ArcelorMittal

Migliori e peggiori
Amsterdam: andamento rialzista per ArcelorMittal
(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di acciaio, che lievita del 2,11%.

Il movimento di ArcelorMittal, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del CAC40, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 50,57 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 49,69. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 49,11.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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