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Amsterdam: scambi in positivo per ArcelorMittal

Migliori e peggiori, In breve
Amsterdam: scambi in positivo per ArcelorMittal
Seduta vivace oggi per il produttore di acciaio, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,11%.
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