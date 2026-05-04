Milano
16:28
47.737
-1,05%
Nasdaq
16:28
27.776
+0,24%
Dow Jones
16:28
49.393
-0,21%
Londra
1-mag
10.364
0,00%
Francoforte
16:28
24.193
-0,41%
Lunedì 4 Maggio 2026, ore 16.45
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Salone del Risparmio
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Amsterdam: scambi in positivo per ArcelorMittal
Amsterdam: scambi in positivo per ArcelorMittal
Migliori e peggiori
,
In breve
04 maggio 2026 - 09.50
Seduta vivace oggi per il
produttore di acciaio
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,11%.
Condividi
Leggi anche
Amsterdam: scambi al rialzo per ArcelorMittal
Amsterdam: performance negativa per ArcelorMittal
Amsterdam: performance negativa per ArcelorMittal
Amsterdam: andamento negativo per ArcelorMittal
Titoli e Indici
Arcelormittal
-2,21%
Altre notizie
In evidenza ArcelorMittal sul listino di Amsterdam
Amsterdam: calo per ArcelorMittal
Amsterdam: movimento negativo per ArcelorMittal
Amsterdam: scambi negativi per ArcelorMittal
Amsterdam: calo per ArcelorMittal
Amsterdam: brillante l'andamento di ArcelorMittal
Guide
Cos’è l’inflazione e quante tipologie esistono: definizione, differenze e cause
Quando si parla di inflazione, si tende a immaginare un fenomeno unico: i prezzi salgono, il denaro vale meno, le banche centrali alzano i tassi.
leggi tutto