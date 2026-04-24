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Borsa: Frazionale ribasso per Milano (-0,58%)
Il FTSE MIB scambia in avvio a 47.631,9 punti
In breve
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Finanza
24 aprile 2026 - 09.02
Discesa moderata per il principale indice della Borsa di Milano, in calo dello 0,58%, dopo aver aperto a 47.631,9 punti.
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