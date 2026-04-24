Milano 9:37
47.525 -0,80%
Nasdaq 23-apr
26.783 0,00%
Dow Jones 23-apr
49.310 -0,36%
Londra 9:37
10.412 -0,43%
24.146 -0,04%

Borsa: Frazionale ribasso per Milano (-0,58%)

Il FTSE MIB scambia in avvio a 47.631,9 punti

In breve, Finanza
Borsa: Frazionale ribasso per Milano (-0,58%)
Discesa moderata per il principale indice della Borsa di Milano, in calo dello 0,58%, dopo aver aperto a 47.631,9 punti.
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