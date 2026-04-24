Milano 17:35
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Nasdaq 17:46
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Dow Jones 17:46
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Londra 17:35
10.379 -0,75%
Francoforte 17:35
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Borsa: Risultato negativo per Londra, in flessione dello 0,75%

Il FTSE 100 termina gli scambi a 10.379,08 punti

In breve, Finanza
Borsa: Risultato negativo per Londra, in flessione dello 0,75%
Si è mossa in territorio negativo Londra, in ribasso dello 0,75%, archiviando la giornata a 10.379,08 punti.
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