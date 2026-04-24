Francoforte: seduta molto difficile per MTU Aero Engines

(Teleborsa) - Si muove in perdita il produttore di motori aeronautici , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,36% sui valori precedenti.



L'andamento di MTU Aero Engines nella settimana, rispetto al DAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Analizzando lo scenario di MTU Aero Engines si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 288,4 Euro. Prima resistenza a 291,8. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 287,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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