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Sogesid seleziona 19 Project e Program Manager: opportunità per ingegneri, architetti e tecnici

Economia
Sogesid seleziona 19 Project e Program Manager: opportunità per ingegneri, architetti e tecnici
(Teleborsa) - Si apre un’importante opportunità per professionisti con esperienza nell’ambito del project e program management. Sogesid, società di ingegneria ambientale interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e riferimento tecnico per il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), ha avviato una selezione pubblica per l’assunzione di 19 figure professionali.

L’iniziativa è finalizzata al rafforzamento della capacità organizzativa e gestionale della Società, con particolare riferimento alle attività di Project e Program Management.

Sebbene la sede centrale di Sogesid sia a Roma, le attività - si legge nella nota - hanno una dimensione nazionale, con impatti concreti sui principali progetti ambientali e infrastrutturali della Società di ingegneria dello Stato in tutta Italia.


Le candidature devono essere inviate esclusivamente online tramite il sito ufficiale nella sezione “Lavora con noi” , Avvisi di selezione, Avviso di selezione 2026.4 entro le 23:59 del 31 marzo 2026.


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