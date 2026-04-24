Parigi: rosso per Safran

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società ingegneristica , in flessione del 2,87% sui valori precedenti.



L'andamento di Safran nella settimana, rispetto al CAC40 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 268,9 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 273,7. Il peggioramento della multinazionale francese è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 266,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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