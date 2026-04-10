Porsche, vendite crollano del 15% nel primo trimestre. Pesano Cina, cambio di modello e fine incentivi Usa

(Teleborsa) - Nel primo trimestre 2026 le vendite globali di Porsche sono calate del 15% a 60.991 veicoli. Tra le cause, il forte calo in Cina, dove la spesa per il lusso rimane contenuta, la fine della produzione del modello 718 con motore a combustione, la forte fase di lancio del Macan completamente elettrico e la cessazione degli incentivi fiscali per i veicoli elettrici e ibridi negli Stati Uniti.



Tra le regioni di vendita, il Nord America si è confermato ancora una volta al primo posto con 18.344 vetture consegnate. Dopo un periodo di consegne eccezionalmente positivo l'anno precedente, trainato anche dall'aumento delle vendite della Macan completamente elettrica, la regione si trova attualmente all'11% al di sotto dei livelli previsti per il 2025. Nel mercato interno tedesco sono state consegnate 7.778 vetture, un dato leggermente superiore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (+4%). In Europa (esclusa la Germania) sono state consegnate 14.710 vetture nel primo trimestre (-18%), principalmente a causa del forte incremento delle vendite della Macan completamente elettrica registrato l'anno precedente. In Cina sono state consegnate 7.519 vetture (-21%). Il calo è stato determinato principalmente dal persistente contesto di mercato difficile in Cina e dalla strategia di Porsche orientata alle vendite con un buon rapporto qualità-prezzo. Nei mercati esteri ed emergenti sono state consegnate 12.640 vetture, con una diminuzione del 20%.



Tra tutte le gamme di modelli, la Cayenne ha registrato la maggiore domanda con 19.183 consegne (-4%). ??La versione completamente elettrica della Cayenne sarà introdotta gradualmente sui mercati di tutto il mondo a partire dall'estate. Porsche ha consegnato 13.889 unità della sua iconica auto sportiva 911 nel primo trimestre, con un incremento del 22% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, a ulteriore conferma della posizione di Porsche come produttore leader di auto sportive.



Sono stati consegnati complessivamente 18.209 esemplari della Macan, di cui 10.130 con motore a combustione. Porsche continua a offrire questa versione nella maggior parte dei mercati al di fuori dell'Unione Europea. La produzione della Macan con motore a combustione proseguirà fino all'estate del 2026. Le consegne della Macan completamente elettrica sono state pari a 8.079 unità. Complessivamente, le consegne della gamma Macan sono diminuite del 23% su base annua, principalmente a causa del rallentamento della diffusione della mobilità elettrica, del lancio sul mercato della Macan Electric nello stesso periodo dell'anno precedente e della cessazione degli incentivi fiscali per i veicoli elettrici e ibridi negli Stati Uniti.



“A seguito della fine della produzione della 718 con motore a combustione e delle ottime consegne della Macan completamente elettrica al lancio sul mercato, i nostri dati sono inferiori a quelli dell'anno precedente, ma nel complesso in linea con le nostre aspettative. La forte domanda per la 911 e l'elevata percentuale di allestimenti top di gamma dimostrano chiaramente che il cuore del nostro marchio di auto sportive rimane eccezionalmente solido”, ha dichiarato Matthias Becker, membro del Consiglio di Amministrazione responsabile delle vendite e del marketing. “Nei prossimi mesi, la nostra attenzione si concentrerà sul lancio sul mercato della Cayenne completamente elettrica, che verrà consegnata ai primi clienti a partire dall'estate.”





Condividi

```