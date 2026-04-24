UniCredit sostiene Panealba nell’acquisizione immobiliare a Cherasco: finanziamento da 78 milioni di euro

(Teleborsa) - UniCredit ha perfezionato ed erogato un’operazione di finanziamento a favore di Panealba, azienda italiana leader nella produzione e distribuzione di prodotti da forno dolci e salati.



L’operazione si articola un Leasing Immobiliare della durata di 12 anni finanziato da UniCredit Leasing e in un Term Loan ESG Linked, della durata di 7 anni (full amortising con UniCredit che ha agito in qualità di Mandated Lead Arranger (MLA) e Sole Lender, confermando il proprio ruolo di partner finanziario di riferimento per le eccellenze del tessuto imprenditoriale italiano. Il valore complessivo dell’operazione ammonta a 78 milioni di euro.



Il finanziamento è finalizzato a supportare l’acquisizione, dal fondo inglese Ares Management, dell’intero compendio immobiliare attualmente occupato da Giordano Vini, situato in via del Lavoro 1 a Cherasco. L’asset si estende su una superficie complessiva di 80.000 m2, di cui 36.000 m2 coperti, e rappresenta un’acquisizione strategica funzionale allo sviluppo futuro di Panealba. Considerando anche il sito produttivo attuale, Panealba raggiungerà una superficie complessiva di 330.000 m2, di cui 110.000 m2 coperti.



A partire dall’inizio di maggio entrerà inoltre in funzione il secondo magazzino completamente automatizzato, che porterà la capacità complessiva di stoccaggio del prodotto finito a 33.000 euro-pallets, a supporto delle nove linee produttive attualmente operative 24 ore su 24. A soli sette anni dall’inaugurazione del moderno stabilimento di via del Lavoro 22, l’area produttiva risulta infatti ormai prossima alla saturazione.



Con questa operazione Panealba consolida ulteriormente il proprio radicamento nel territorio di Cherasco e rafforza la propria capacità produttiva e logistica, in una prospettiva di crescita sostenibile nel medio-lungo periodo.



"Ringraziamo UniCredit per il sostegno e la vicinanza. Si tratta di un passo fondamentale per il futuro dell’azienda, dichiarano Gabriele e Giorgio Tesio, Amministratori Delegati di Panealba. Questa operazione ci consentirà di dare piena attuazione al prossimo piano di investimenti quinquennale, che prevede uno stanziamento di circa 50 milioni di euro per l’installazione di nuove linee produttive dedicate alle divisioni bakery e confectionery. I risultati raggiunti dall’azienda – proseguono – con un fatturato pari a 140 milioni di euro e oltre 300 collaboratori, rendono questa acquisizione essenziale per garantire lo spazio e le infrastrutture necessarie allo sviluppo futuro!".



"Siamo orgogliosi di sostenere il percorso di sviluppo del Gruppo Panealba. L’operazione conferma l’impegno del Gruppo nel supporto alle imprese supportandone i piani di sviluppo e di transizione sostenibile attraverso soluzioni finanziarie mirate - afferma Paola Garibotti, Regional Manager Nord Ovest di UniCredit. Il leasing rappresenta uno strumento strategico per supportare i programmi di investimento delle aziende - aggiunge Salvatore Saulino, Amministratore Delegato di UniCredit Leasing – offrendo soluzioni flessibili e su misura a sostegno di crescita e competitività".







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