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Analisi Tecnica: EUR/CHF del 26/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 26/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 aprile

Andamento piatto per il cambio Euro / CHF, che propone sul finale un moderato 0%.

La situazione di medio periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 0,921. Supporto visto a quota 0,919. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 0,923.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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