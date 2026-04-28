Piazza Affari: andamento sostenuto per Banco BPM

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,14%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento del trend di Banco BPM rispetto al principale indice della Borsa di Milano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





L'analisi di breve periodo di Banco BPM mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 12,71 Euro e supporto a 12,47. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 12,95.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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