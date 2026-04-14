Gruppo FS rinnova il sostegno a Race for the Cure 2026

(Teleborsa) - Il Gruppo FS torna al fianco della Race for the Cure 2026, la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo, promossa da Komen Italia. Un evento di sport, salute e solidarietà per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione e della ricerca e per supportare le 56 mila donne che in Italia ogni anno si confrontano con la malattia.



Da oltre dieci anni, infatti, il Gruppo FS sostiene l’appuntamento sportivo simbolo della solidarietà, che si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e prevede la tradizionale passeggiata di 2 km, la corsa di 5 km – entrambe aperte a tutti – e un percorso di 10 km riservato agli atleti competitivi. Anche quest’anno le donne e gli uomini del Gruppo prenderanno parte alla corsa benefica itinerante contribuendo alla raccolta fondi, con una presenza che si conferma tra le più numerose. Inoltre, per l’edizione di quest’anno, il Gruppo Fs è Partner Nazionale delle Iscrizioni Online.



“Sostenere la Race for the Cure significa rinnovare concretamente il nostro impegno a favore della tutela della salute e della diffusione della cultura della prevenzione", afferma Giuseppe Inchingolo, Chief Corporate Affairs, Communication & Sustainability Officer del Gruppo FS, aggiungendo "il coinvolgimento delle nostre persone dimostra quanto sia forte la volontà condivisa di contribuire a obiettivi sociali di valore, in linea con i principi che guidano il nostro operato quotidiano".



La Race for the Cure 2026 prenderà il via da Roma (7-10 maggio), nella consueta location del Circo Massimo, per poi spostarsi a Bari (15-17 maggio) e successivamente a Bologna (18-20 settembre). A fine settembre la corsa arriverà in contemporanea a Brescia e Matera (25-27 settembre) e nel mese di ottobre sarà la volta di Napoli (9-11 ottobre) e Pescara (16-18 ottobre).



Con il sostegno alla Race for the Cure, FS Italiane conferma il proprio impegno a fianco di importanti appuntamenti che guardano alla prevenzione, alla solidarietà e ai buoni stili di vita, un esempio virtuoso di come le aziende possono contribuire positivamente alla cura della salute e al contrasto dei tumori al seno in Italia e nel mondo.

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