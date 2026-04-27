Milano 27-apr
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Nasdaq 27-apr
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Dow Jones 27-apr
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Londra 27-apr
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Francoforte 27-apr
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Borsa: Sotto la parità Londra, in calo dello 0,56%

Il FTSE 100 chiude a 10.321,09 punti

In breve, Finanza
Borsa: Sotto la parità Londra, in calo dello 0,56%
Londra mostra un frazionale ribasso dello 0,56% e archivia la seduta a 10.321,09 punti.
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