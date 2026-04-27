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Borsa: Sotto la parità Londra, in calo dello 0,56%
Il FTSE 100 chiude a 10.321,09 punti
In breve
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Finanza
27 aprile 2026 - 17.43
Londra mostra un frazionale ribasso dello 0,56% e archivia la seduta a 10.321,09 punti.
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