Enel, investitori istituzionali depositano lista per rinnovo CdA

(Teleborsa) - Gli investitori istituzionali hanno depositato una lista di minoranza di soli candidati indipendenti per il rinnovo del consiglio di amministrazione di Enel previsto nella prossima assemblea ordinaria dei soci. La lista è stata composta con il supporto di Crisci & Partners, advisor esterno e indipendente. I gestori che hanno presentato la lista sono titolari di circa l'1,4% delle azioni ordinarie della società.



La lista presentata per il consiglio di amministrazione è composta da: 1. Dario Frigerio 2. Alessandra Stabilini 3. Mario Corsi.



Lo comunica il coordinatore del Comitato dei gestori, Alberto Zorzi, per conto di: Allianz, Amundi Asset Management SGR, Anima SGR, APG Asset Management, Arca Fondi SGR, AXA Investment Managers, BancoPosta Fondi SGR, BNP Paribas Asset Management, Eurizon Capital SGR, Fidelity Funds, Fideuram Asset Management (Ireland), Fineco Asset Management, Interfund Sicav, Kairos Partners SGR, Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited, Mediobanca SGR, Mediolanum Gestione Fondi SGR e Mediolanum International Funds Limited.

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