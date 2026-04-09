Leonardo, fondi depositano lista di minoranza per rinnovo Cda

(Teleborsa) - Il coordinatore del Comitato dei gestori, Alberto Zorzi, ha fatto sapere che giovedì Amundi Asset Management SGR, Arca Fondi SGR, AXA Investment Managers, , BNP Paribas Asset Management, Candriam, Eurizon Capital SGR, Fidelity Funds, Fideuram Asset Management (Ireland), Generali Asset Management SGR, GreenWood Investors, Interfund Sicav, Kairos Partners SGR, Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited, Mediobanca SGR, Mediolanum Gestione Fondi SGR e Mediolanum International Funds Limited hanno depositato una lista di minoranza di soli candidati indipendenti per il rinnovo del consiglio di amministrazione di Leonardo previsto nella prossima assemblea ordinaria dei soci. La lista è stata composta con il supporto di Crisci & Partners, advisor esterno e indipendente.



I gestori che hanno presentato la lista sono titolari di oltre l’1% delle azioni ordinarie della società.



Nella lista presentata per il Cda figurano Dominique Levy, Roberto Diacetti, Elena Grifoni e Maurizio Tucci.

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