Hera, gli investitori istituzionali depositano le liste di minoranza per il rinnovo di CdA e collegio sindacale

(Teleborsa) - Un gruppo di dodici SGR e investitori istituzionali ha depositato le liste di minoranza di soli candidati indipendenti per il rinnovo del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di Hera , in vista della prossima assemblea ordinaria.



I gestori (titolari complessivamente di oltre l'1% del capitale) sono Allianz, Amundi Asset Management SGR, Arca Fondi SGR, Etica SGR, Eurizon Capital SGR, Fideuram Asset Management Ireland, Fineco Asset Management, Interfund Sicav, Kairos Partners SGR, Legal & General Assurance, Mediolanum Gestione Fondi SGR e Mediolanum International Funds Limited. Le liste sono state composte con il supporto di Crisci & Partners come advisor indipendente.



La lista per il CdA include Francesco Perrini, Paola Gina Maria Schwizer, Alice Vatta e Andrea Paliani. Per il collegio sindacale sono candidati Giacinto Gaetano Sarubbi come sindaco effettivo e Silvia Mignatti come sindaco supplente.

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