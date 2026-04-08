Hera, gli investitori istituzionali depositano le liste di minoranza per il rinnovo di CdA e collegio sindacale
(Teleborsa) - Un gruppo di dodici SGR e investitori istituzionali ha depositato le liste di minoranza di soli candidati indipendenti per il rinnovo del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di Hera, in vista della prossima assemblea ordinaria.
I gestori (titolari complessivamente di oltre l'1% del capitale) sono Allianz, Amundi Asset Management SGR, Arca Fondi SGR, Etica SGR, Eurizon Capital SGR, Fideuram Asset Management Ireland, Fineco Asset Management, Interfund Sicav, Kairos Partners SGR, Legal & General Assurance, Mediolanum Gestione Fondi SGR e Mediolanum International Funds Limited. Le liste sono state composte con il supporto di Crisci & Partners come advisor indipendente.
La lista per il CdA include Francesco Perrini, Paola Gina Maria Schwizer, Alice Vatta e Andrea Paliani. Per il collegio sindacale sono candidati Giacinto Gaetano Sarubbi come sindaco effettivo e Silvia Mignatti come sindaco supplente.
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