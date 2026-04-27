Destination Italia, assemblea approva bilancio e rinnova Cda: Ravera confermata presidente

(Teleborsa) - L'assemblea ordinaria di Destination Italia , GLocal Travel Tech italiana leader nel turismo incoming di fascia alta quotata su Euronext Growht Milan, ha approvato il bilancio consolidato 2025 e rinnovato gli organi sociali per il triennio 2026-2028.



I risultati consolidati mostrano ricavi a 63,1 milioni di euro (+20% rispetto ai 52,4 milioni del 2024), trainati dal canale B2B, dal Nord America, dall'Europa occidentale e dal segmento luxury attraverso il brand SONO Travel Club. Il valore della produzione è salito a 69,2 milioni (+20%). L'EBITDA ha più che raddoppiato a 2,0 milioni da 0,9 milioni (+114%), con un margin al 3,2% — settimo anno consecutivo di miglioramento — grazie alla crescita dei volumi e alla sostanziale stabilità dei costi del personale. Il risultato netto è stato negativo per 2,4 milioni (da -1,6 milioni nel 2024), risentendo anche dell'assenza di componenti straordinarie positive presenti nel 2024.



Dina Ravera, Presidente di Destination Italia, dichiara: "I risultati approvati confermano il percorso di crescita del Gruppo, con un miglioramento dei principali indicatori economici e un rafforzamento della struttura industriale. Nel 2025 sono proseguiti gli investimenti in tecnologia, sviluppo e internazionalizzazione, ponendo le basi per la crescita futura. Il 2026 sarà dedicato al consolidamento degli investimenti effettuati e al miglioramento dell’efficienza operativa. In un contesto complesso e volatile, il Gruppo continuerà a valorizzare la propria capacità di adattamento per cogliere le opportunità di un mercato in progressivo consolidamento".



L'assemblea ha rinnovato il CdA in cinque membri sulla base dell'unica lista presentata dall'azionista Lensed Star (31,44% del capitale, 57,93% dei voti): Secondina Giulia Ravera è confermata presidente, affiancata da Giulio Valiante, Massimiliano Cossu, Daniele Simonetti e dall'indipendente Lamberto Vallarino Gancia.



Il Collegio Sindacale è stato rinnovato con Roberto Moro presidente, Giuliano Immacolata e Michaela Rita Marcarini sindaci effettivi.

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