Francoforte: nuovo spunto rialzista per ThyssenKrupp

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di acciaio , con una variazione percentuale del 2,43%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di ThyssenKrupp evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società tedesca specializzata nell'acciaio rispetto all'indice.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 9,13 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 8,876. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 8,718 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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